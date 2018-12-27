Украинский полицейский, угрожая пистолетом, ограбил школьников

Киев, 27 декабря. Сотрудник полиции в Волынской области на Украине вместе со знакомыми ограбил группу подростков, похитив у них 500 гривен (порядка 1255 рублей), сообщает пресс-служба управления Нацполиции Волынской области.

В полицию в минувший понедельник обратилась 50-летняя жительница Луцка. По ее словам, несколько человек, угрожая пистолетом, отобрали у ее 15-летнего сына деньги.

Полицейским удалось быстро установить личности предполагаемых грабителей. По версии правоохранителей, одним из них является 24-летний сотрудник полиции. Страж порядка стал фигурантом уголовного дела, возбужденного по ч.1 ст. 187 (разбой) УК Украины. Санкция по данной статье предусматривают лишение свободы сроком от трех до семи лет.

Как уточняет РЕН-ТВ, по словам матери пострадавшего подростка, ее сын играл в снежки и случайно попал в припаркованный автомобиль. Вышедшие из машины мужчины, угрожая оружием, отобрали у несовершеннолетнего деньги. Позднее в полиции все они отрицали факт применения оружия.