Ведущие шоу «Орел и решка» объявили о закрытии проекта

Когда-нибудь этот момент должен был настать. ???? 15382... (мы сбились) километров ???? 2 года ???? 80 приключений ???? 3 героя: @_agentgirl_ @ptuxerman @isnowshining ⠀ Это было мощнейше! Спасибо всем, кто ПЕРЕЗАГРУЖАЛСЯ вместе с нами! ⠀ #орелирешка #перезагрузка #конец

A post shared by Орёл и Решка (@orelireshka_official) on Dec 25, 2018 at 10:00am PST