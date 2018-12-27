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Ведущие шоу «Орел и решка» объявили о закрытии проекта

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Ведущие шоу «Орел и решка» объявили о закрытии проекта

Москва, 27 декабря. Телешоу «Орел и решка: перезагрузка» закрывается после двух лет в эфире.

О том, что съемки телешоу подходят к концу, сообщили его ведущие Анастасия Ивлеева и Евсей Ковалев, опубликовав соответствующее обращение на официальной странице проекта в Instagram.

«Когда-нибудь этот момент должен был настать», — говорится в сообщении.

Ведущие отметили, что позади у них тысячи километров, 80 приключения и три героя. Напомним, изначально Ивлеева вела шоу вместе с Антоном Птушкиным, которого позднее заменил Ковалев.

«Это было мощнейше! Спасибо всем, кто ПЕРЕЗАГРУЖАЛСЯ вместе с нами!», — обратились к поклонникам телешоу ведущие.

Как пишет «Газета.ру», суть шоу «Орел и решка» заключается в том, что его ведущие отправляются в разные страны и путем подбрасывания монетки определяют, кто будет жить в выбранном городе с неограниченным кредитом, а кто получит всего 100 долларов на жизнь и развлечения.

 

Автор: Виталий Рыжков
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