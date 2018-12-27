МКС «отдалится» от Земли

Москва, 27 декабря. Международную космическую станцию планируют «приподнять» над Землей на расстояние чуть больше километра.

МКС поднимут над Землей утром 27 декабря. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в подмосковном Центре управления полетами (ЦУП), коррекция орбиты запланирована на 06.05 утра по московскому времени.

Космическую станцию переместят при помощи двигателей грузовика «Прогресс», пристыкованного к МКС. Двигательную установку включат на 337 секунд.

«В результате маневра средняя высота полета станции должна увеличиться на 1,15 километра и составить 405,7 километра», — рассказал представитель ЦУП.

В Центре управления полетами отмечают, что корректировка орбиты производится в преддверии запуска к МКС пилотируемого космического корабля «Союз МС-12».

Ранее «Газета.ру» сообщала, что экипаж Международной космической станции встретит Новый год с фотографиями шампанского и оливье. Космонавты нарядят елку, которая круглый год хранится на МКС и обменяются приготовленными еще на Земле подарками, а тосты будут поднимать, используя весь ассортимент имеющихся напитков — конечно же, безалкогольных.