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«Украина обиделась, что РФ на войну не пришла»: россияне отреагировали на новые санкции Киева

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«Украина обиделась, что РФ на войну не пришла»: россияне отреагировали на новые санкции Киева

Москва, 27 декабря. Решение о введении новых санкций в отношении России было поддержано украинским Советом национальной безопасности и обороны (СНБО). 

Как заявили в пресс-службе ведомства, поддержать введение санкций было решено по результатам обсуждения вопроса «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)».

В первую очередь введение ограничительных мер касается российских физических и юридических лиц, работников силовых структур, которые «активно поддерживали или способствовали агрессивным действиям против Украины», российских компаний, бизнесменов, политиков и депутатов.

Под ограничительные меры попали и организаторы выборов в республиках Донбасса — ЛНР и ДНР, а также военные и судьи, фигурировавшие в ситуации вокруг задержания украинских моряков после провокации ВМСУ в Керченском проливе.

В настоящее время данное решение украинских властей активно обсуждают российские пользователи Интернета. По мнению многих россиян, новые санкции Киева аукнутся самой же Украине.

«Новые санкции в отношении России экономика Украины не выдержит», — считает пользователь под ником Peremennyytok.

«Украина обиделась, что РФ на войну не пришла»: россияне отреагировали на новые санкции Киева

«Украина обиделась, что Россия на войну не пришла и в отместку ввела новые санкции. Это тоже самое, если бы Папуа — Новая Гвинея ввела санкции против России. На размеры только забыли посмотреть по карте, аборигены. РФ эти санкции не заметит», — выразил мнение Dmitriy Azov-more.

«Украина обиделась, что РФ на войну не пришла»: россияне отреагировали на новые санкции Киева

«Россия в очередной раз не явилась на войну. Украина требует ввести за это санкции против России. Лучше бы Украина ввела санкции против Порошенко за его Липецкую кондитерскую фабрику в России», — возмутился пользователь Очень злая Оса.

«Украина обиделась, что РФ на войну не пришла»: россияне отреагировали на новые санкции Киева

Автор: Тимур Румянцев
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