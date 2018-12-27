«Яндекс» удалил ссылку на сайт Telegram из поисковой выдачи 

Москва, 27 декабря. «Яндекс» удалил из поисковой выдачи ссылку на официальный сайт мессенджера Telegram.

После ввода в строку поиска запроса «Telegram» в результатах отсутствует ссылка на официальный сайт мессенджера. Первым по списку идет русскоязычный сайт tlgrm.ru. Отметим, что при аналогичном запросе в поисковике Google первым в списке стоит официальный сайт мессенджера.

В пресс-службе «Яндекса» РИА Новости сообщили, что, скорее всего, «ссылка добавлена в реестр Роскомнадзора», синхронизация с которым происходит автоматически.

Роскомнадзор с апреля начал блокировать Telegram в России за отказ от предоставления ФСБ информации для расшифровки сообщений — так называемых ключей дешифрования. В минувший понедельник глава ведомства Александр Жаров опроверг информацию о расходовании 20 млрд рублей на разработку новой системы блокировки приложений, включая Telegram.

Ранее о своем отношении к Telegram-каналам рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Как передавал RT, по его словам, Telegram-каналы публикуют информацию, относиться к которой серьезно нельзя.