Трамп оценил возможность сокращения американского контингента в Ираке

Вашингтон, 27 декабря. Глава США Дональд Трамп во время поездки в Ирак заявил, что у него нет планов по сокращению контингента американских войск в Ираке. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Свое заявление американский президент сделал в ходе незапланированной поездки в Ирак в сопровождении первой леди США Меланьи Трамп. Сейчас на территории Ирака расположены несколько военных баз США, а общая численность американских военных в стране оценивается в как минимум пять тысяч человек.

Напомним, что ранее сообщалось о внезапной поездке Трампа в Ирак, которую он совершил 25 декабря в обстановке секретности. Отмечается, что это первое посещение Трампом зоны боевых действий.