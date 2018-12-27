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«Мы разбросаны по всему миру»: Трамп заявил, что США не могут оставаться мировым полицейским

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Трамп объяснил, почему США не может оставаться «мировым полицейским»

Вашингтон, 27 декабря. Америка не может оставаться мировым полицейским. Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время визита в Ирак.

«Соединенные Штаты не могут оставаться мировым полицейским. Это нечестно, что бремя целиком лежит на нас», —  заявил американский лидер.

По его словам, другие страны могут пользоваться военными США для собственной защиты только при условии оплаты обороны. 

«Мы разбросаны по всему миру. Мы находимся в странах, о которых большинство людей даже не слышало», — подчеркнул американский президент.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что расходился по этому вопросу с министром обороны США Джеймсом Мэттисом. Трамп подчеркивал, что Мэттис не считал такое положение вещей проблемой, сообшала «Газета.ru».

Автор: Денис Коробейников
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