Адвокат о матче с участием Кокорина и Мамаева в СИЗО: Над ребятами издеваются

Москва, 27 декабря. Адвокат Стукалова, представляющая интересы футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, опровергла сообщения о якобы готовящемся матче в СИЗО «Бутырка», в котором примут участие арестованные футболисты. Об этом она заявила в эту среду.

«Хочу сообщить всем, что никакого футбольного матча между командой заключенных в лице Кокориных, Мамаева и Протасовицкого с командой администрации СИЗО не состоится и не планировался. Кто-то явно издевается над положением ребят в настоящее время. Пора это прекращать», ― написала адвокат в своем Instagram.

Напомним, что форвард петербургского клуба «Зенит» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев были задержаны в октябре по обвинению в участии в двух конфликтах в центре Москвы. Им были предъявлены обвинения по статьям «Умышленное причинение легкого вреда здоровью» и «Хулиганство».