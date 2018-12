Адвокат о матче с участием Кокорина и Мамаева в СИЗО: Над ребятами издеваются

После сегодняшнего посещения следственного изолятора с целью получения уведомления об окончании предварительного следствия по уголовному делу в отношении братьев Кокориных, Мамаева и Протасовицкого я убедилась, что старый принцип адвокатуры: «Не мешай следователю, а дело он развалит сам» работает в полном объеме по настоящему уголовному делу. Сегодня в 4-й раз перепредъявили обвинение ребятам, сделали это, как обычно, незаконно для устранения технических ошибок, что противоречит предписаниям ст. ст. 171, 172, 175 УПК РФ. Даже постановление о привлечении в качестве обвиняемого на 4-х листах 18 следователей 4 раза не смогли сочинить и составить без ошибок, представьте себе, что мы ожидаем увидеть в самом уголовном деле, состоящем, примерно, из 10 томов, наверное, это будет одна сплошная ошибка. Сегодня предварительное следствие окончено. После новогодних праздников обвиняемым и защите будут представлять материалы уголовного дела, расследование которого, по нашему мнению, проведено с такими дефектами, пробелами и нарушениями закона, которые, очевидно, не позволят направить его в суд. Мы возмущены тем, что недоработки и волокита следствия и его предвзятость являются основаниями необоснованного содержания под стражей обвиняемых достаточно значительный срок, явно несопоставимый с предметом расследования. Хочу сообщить всем, что никакого футбольного матча между командой заключенных в лице Кокориных, Мамаева и Протасовицкого с командой администрации СИЗО не состоится и не планировался. Кто-то явно издевается над положением ребят в настоящее время. Пора это прекращать. @kokorin9 @kokorin7 #кокорин #свободукокорину #сашамыстобой #братьякокорины #закокорина #сашамыстобой #к9 #стукалова #регионсервис

A post shared by Татьяна Стукалова (@stukalova_official) on Dec 26, 2018 at 10:03am PST