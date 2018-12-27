Назван рейтинг самых популярных у россиян городов СНГ для новогодних туров

Москва, 27 декабря. Эксперты составили рейтинг городов СНГ, наиболее популярных для зимних турпоездок. Лучшими городами для новогодних путешествий стали Минск, Баку и Астана.

Как сообщает ТурСтат, эксперты проанализировали популярность туристических поездок зимой 2018-2019 годов по странам СНГ. Первую тройку возглавили столицы Белоруссии, Азербайджана и Казахстана.

В первую десятку топа также вошли новогодние Ереван в Армении, Алма-Ата в Казахстане, Ташкент в Узбекистане, Бишкек в Киргизии, Кишинев в Молдавии, Душанбе в Таджикистане и Ашхабад в Туркменистане.

Самыми популярными горнолыжными курортами эксперты назвали Логойск и Силичи в Белоруссии, Шахдаг и Туфандаг в Азербайджане и курорт Чимбулак в Казахстане.

Ранее Euromonitor определил самые популярные в мире у туристов маршруты в уходящем году. Как сообщала «Газета.ру», топ возглавил Гонконг, который за год посетили 29,8 млн туристов. На втором месте — Бангкок (23,6 млн туристов), на третьем — Лондон (20,7 млн человек).