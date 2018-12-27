Порошенко создает проблемы на будущее: эксперт оценил решение Киева сохранить усиленный контроль за россиянами

Москва, 27 декабря. Эксперт оценил решение Киева сохранить усиленный контроль за россиянами.

Так, ранее Совет национальной безопасности и обороны Украины дал рекомендации Госпогранслужбе по осуществлению контроля за россиянами, въезжающими на территорию Украины россиянами.

По словам президента Украинского аналитического центра Александра Охрименко, СНБО является совещательным органом при президенте страны. Он подчеркнул, что Порошенко назначает его председателя своим указом, при этом СНБО не является министерством или кабмином. Охрименко высказал мнение, что, несмотря на это, Порошенко «вынужден считаться с Турчиновым».

«Президент несамостоятелен, он не может пойти против Турчинова. Однако в своих антироссийских позициях они солидарны», — заявил Охрименко в беседе с RT.

Ранее президент Украины Петр Порошенко объявил о прекращении военного положения, которое он вводил на 30 дней в десяти областях Украины. По его словам, это решение связано с анализом «нынешней ситуации с безопасностью в Украине».

По словам Охрименко, после отмены военного положения украинский президент решил поддержать ограничительные меры Госпогранслужбы страны.

«Петр Алексеевич проиграл и очень расстроен. Порошенко создает некие проблемы на будущее, при этом прекрасно понимая, что проблемы эти и для жителей Украины», — считает Охрименко.

Он высказал мнение, что украинский президент решил пойти на конфронтацию, поэтому в будущем можно ожидать большое количество решений.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов на заседании заявил, что украинские силовые структуры продолжат несение службы в усиленном режиме. Во время заседания СНБО он рекомендовал Госпогранслужбе усилить охрану российско-украиснкой границы, сообщала «Газета.ru».

Напомним, что в Госпогранслужбе Украины сообщили, что с начала введения военного положения в страну не допустили около 1,6 тысяч российских граждан.