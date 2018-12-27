«Армия поддержала решение Порошенко»: в Раде назвали плюсы от введения военного положения

Киев, 27 декабря. По мнению первого вице-спикера Верховной рады Ирины Геращенко, военное положение на Украине помогло «остановить продолжение провокаций РФ» и «мобилизовало западных партнеров страны».

Геращенко посвятила объемный пост в Facebook ответам на вопросы тех политиков Украины, кто сомневался и продолжает высказывать сомнения в том, насколько необходимым был ввод в стране военного положения.

«Что они лично делают все эти четыре года для укрепления армии? Чем помогли? Сколько пожертвовали? Интересно было бы почитать», — взывает к патриотическим чувствам пользователей Сети вице-спикер Рады, делая выпад в сторону обезличенной группы критиков президента Украины Петра Порошенко.

Далее Геращенко перечисляет безусловные, по ее мнению, плюсы того, что 10 украинских регионов в течение месяца жили в условиях военного положения. Как отмечает политик, «армия поддержала это решение верховного главнокомандующего Петра Порошенко», а военные, с которыми ей довелось пообщаться, были «единогласны» в поддержке президента.

«Их позиция, их мнение для меня важнее, чем крики всех пяти десятков кандидатов в президенты, которые соревнуются в том, как они будут говорить о переменах на Украине с Путиным», — подчеркнула Геращенко.

По мнению вице-спикера, военное положение помогло «остановить продолжение провокаций РФ» и «отработать взаимодействие военных и гражданских администраций в случае эскалации».

Кроме того, как сообщила политик, западные партнеры Украины «осознали уровень угрозы безопасности», что выразилось в поддержке Европарламентом решения Порошенко.

«Дебаты там прошли достойно, в отличие от украинского парламентского балагана», — добавила Геращенко.

Напомним, формальным поводом для введения в ряде регионов Украины военного положения стало задержание пограничниками ФСБ РФ трех кораблей ВМСУ, незаконно вторгшихся в российские территориальные воды в районе Керченского пролива. Срок действия военного положения истек 26 декабря.

Как пишет «Газета.ру», депутат Радикальной партии Украины Олег Ляшко потребовал от Порошенко отчитаться об итогах принятого месяц назад решения.