Стрельба произошла на рождественской вечеринке в Мексике, погибли пять человек

Акапулько, 27 декабря. В результате нападения неизвестных преступников на рождественскую вечеринку в мексиканском Акапулько погибли пять человек, среди которых — восьмимесячный ребенок.

Преступники подъехали к дому, где отмечали Рождество, на такси, после чего открыли стрельбу по находившимся внутри людям, сообщает газета El Universal со ссылкой на источник в мексиканской полиции. В результате огнестрельных ранений четверо мужчин скончались на месте, ребенок умер позже в местной больнице. По предварительной информации, речь может идти о разборках между враждующими бандитскими группировками, однако, какие именно преступные сообщества могут быть замешаны в происшедшем, пока не сообщается.

Отметим, по данным мексиканской неправительственной организации «Гражданский совет по общественной безопасности и уголовной юстиции» в рейтинге самых опасных городов мира Акапулько по итогам прошлого года находится на третьем месте. Уровень убийств здесь составляет 106 случаев на 100 тысяч жителей.

Как сообщала «Газета.ру», празднование Пасхи в Акапулько в текущем году также отметилось стрельбой — перестрелка завязалась прямо во время пасхального шествия, когда двое преступников попытались угнать автомобиль.