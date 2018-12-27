Кабмин РФ одобрил проект об импортозамещении медицинских наркотиков

Москва, 26 декабря. Правительство России одобрило законопроект, описывающий порядок выращивания в России наркосодержащих растений в медицинских целях. Такая информация приводится на сайте кабинета министров РФ.

Как отмечается в сообщении кабмина, целью данного законопроекта является создание на территории РФ полного цикла производства наркотических и психотропных препаратов, используемых в медицине. Кроме того, он позволит провести импортозамещение наркотических обезболивающих лекарственных препаратов. Данный проект был также одобрен правительственной комиссией.

Напомним, что в России зарегистрированы 13 лекарственных препаратов на основе опия, которые производятся федеральными предприятиями из импортируемого сырья. В настоящий момент, девять из десяти государств, поставляющих это сырье в Россию, ввели против России санкции, что создало потребность в импортозамещении этой области.