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Минздрав РФ отреагировал на сообщения о «запрете табака» к 2050 году

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Минздрав РФ отреагировал на сообщения о «запрете табака» к 2050 году

Москва, 27 декабря. Пресс-служба Минздрава опубликовала срочное сообщение, в котором прокомментировала появившиеся в СМИ сообщения о проекте законодательного запрещения продажи табака на территории РФ к 2050 года. 

Ранее в СМИ появилась информация, что министерство готовится запретить через тридцать лет продажу табака на российском рынке. В комментарии ведомства подчеркивается, что с данными сообщениями в министерстве ознакомились с удивлением.

По данным Минздрава, проект Концепции осуществления государственной политики противодействия потреблению табака в РФ (на которую ссылаются СМИ) действительно был ранее разработан ведомством, и в данное время находится на согласовании. 

Однако в тексте Концепции говорится о том, что к 2050 году предполагается снизить распространение табака среди населения до 5% «и последующее рассмотрение вопроса о поэтапном выведении из оборота табачной продукции».

«Таким образом, Концепция не содержит утверждений о запрете табака с 2050 года», — подчеркивается в сообщении Минздрава РФ.

В ведомстве добавили, что главной задачей Концепции является снижение потребления табака через комплексные меры к 2050 году, «а затем системно проработать вопрос того, каким образом табак поэтапно выводить из оборота».

Ранее, как сообщала «Газета.ру», министр здравоохранения Вероника Скворцова анонсировала новые меры в сфере борьбы с табаком. В частности, речь шла о введение «обезличенных» пачек сигарет, на которых не будет логотипов, и сокращении числа мест, где курение разрешено.

Автор: Олеся Волкова
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