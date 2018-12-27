Бастрыкин поручил тщательно изучить качество расследования уголовных дел

Москва, 27 декабря. Следственный комитет России займется проверкой качества расследования уголовных дел с оправдательными приговорами. Об этом сообщает официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

По ее словам, соответствующее распоряжение дал глава ведомства Александр Бастрыкин.

Петренко подчеркнула, что в СК РФ будут тщательно изучать производства по уголовным делам с оправдательными приговорами, которые вынесли в том числе суды присяжных заседателей.

«Центральным аппаратом Следственного комитета будет проведена масштабная аналитическая работа», — заявила представитель СК РФ.

По ее словам, в случае выявления нарушений, к допустившим их лицам будут приняты меры дисциплинарного характера. Она подчеркнула, что по результатам работы будут сформированы предложения, которые позволят повысить качество предварительного следствия.