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Бастрыкин поручил тщательно изучить качество расследования уголовных дел

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Бастрыкин поручил тщательно изучить качество расследования уголовных дел

Москва, 27 декабря. Следственный комитет России займется проверкой качества расследования уголовных дел с оправдательными приговорами. Об этом сообщает официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

По ее словам, соответствующее распоряжение дал глава ведомства Александр Бастрыкин.

Петренко подчеркнула, что в СК РФ будут тщательно изучать производства по уголовным делам с оправдательными приговорами, которые вынесли в том числе суды присяжных заседателей.

«Центральным аппаратом Следственного комитета будет проведена масштабная аналитическая работа», — заявила представитель СК РФ.

По ее словам, в случае выявления нарушений, к допустившим их лицам будут приняты меры дисциплинарного характера. Она подчеркнула, что по результатам работы будут сформированы предложения, которые позволят повысить качество предварительного следствия.

Автор: Алексей Громов
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