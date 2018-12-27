На Украине подорожают почтовые услуги

Киев, 26 декабря. ПАО «Укрпошта» подняло стоимость своих услуг по пересылке письменной корреспонденции. Рост тарифов составил от 11% для ряда линеек услуг, сообщает пресс-служба украинской почты.

В новом году стоимость отправки простой письменной корреспонденции весом от 1 грамма до 3 килограмм поднимется на 14,3% для неприоритетных направлений. Для приоритетных направлений стоимость поднимется на 11,1%. Аналогичным образом вырастет стоимость пересылки отправлений «Стандарт», «Экспрес» и «SmartBox».

Тарифы на отправку простых бандеролей весом до трех килограмм сохранятся на уровне 2018 года.

Отмечается, что в 2019 году за отправку отправления по тарифу «Стандарт» весом 10 килограмм придется заплатить 42 гривны в пределах области и 48 гривен – в пределах Украины. Сейчас цены на отправку такой посылки составляют 39,6 и 45,6 гривен соответственно. Отправление весом 30 килограмм будет стоить 80 гривен в пределах области и 85 – в пределах страны.

Аналогичным образом вырастет и стоимость отправлений в линейке «Экспресс» (от 49 до 55 гривен за посылку весом 10 килограмм и от 90 до 95 гривен за посылку весом 30 килограмм). Вырастет и стоимость отправлений по тарифу Smartbox.

Также сообщается о введении единого размера наибольшей стороны для отправлений по тарифам «Экспресс» и «Стандарт» ― она составит 70 сантиметров.

Напомним, что с 10 сентября 2018 года «Укрпошта» подняла цены на доставку писем на 40% в связи с решением Национальной комиссия, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ).