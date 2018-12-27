Симоньян поддержала петицию, призывающую обменять украинских моряков на арестованных россиян

Москва, 27 декабря. Петиция с призывом обменять моряков ВМСУ, задержанных за нарушение российской границы, на содержащихся в украинских тюрьмах россиян появилась на портале Сhange.Org.

В документе сообщается, что защита интересов российских граждан является приоритетом внешней политики государства, а в тюрьмах и СИЗО на территории Украины находятся не менее 45 россиян, осужденных по надуманным обвинениям.

Петицию поддержали российские журналисты, политики и общественные деятели. Среди них, депутат Госдумы РФ Сергей Шаргунов, журналисты Олег Кашин, Антон Красовский, члены Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод и Екатерина Винокурова, а также главный редактор RT Маргарита Симоньян.

«Для многих наших сограждан счёт идёт уже не на месяцы — на часы», — сообщается в петиции.

Как сообщает RT, петиция обращена к Кремлю, Белому дому, российским дипломатам, а также в МИД России.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что Россия готова рассмотреть предложения по обмену украинских моряков, задержанных в Керченском проливе, однако будет ли ответ со стороны Украины — неизвестно.