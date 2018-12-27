Кабмин РФ выделит регионам более 31,3 млрд рублей на лекарства и спецпитание



Москва, 27 декабря. Правительство РФ одобрило выделение более 31,3 млрд рублей в наступающем году регионам на обеспечение льготников лекарствами, а детей-инвалидов — медицинскими изделиями и спецпитанием.

Как сообщает пресс-служба кабмина, согласно проекту, предполагается выделение из бюджета 31366870,2 тысячи рублей. Деньги пойдут на обеспечение отдельных категорий граждан лекарствами, медицинскими изделиями, а также лечебным питанием для детей-инвалидов.

В текущем году на эти цели были выделены более 31,6 млрд рублей.

Отметим, на прошлой неделе, как сообщал RT, президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 1 августа 2019 года подготовить законопроект о едином регистре граждан, которые нуждаются в лекарствах и спецпитании за счет бюджетных ассигнований федерального и регионального бюджетов.

Ранее российский премьер Дмитрий Медведев подписал документ о расширении перечня жизненно важных лекарств с 699 до 735 препаратов. Как сообщала «Газета.ру», в список будут включены как новые лекарства, так и дополнительные лекарственные препараты.