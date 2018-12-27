В МВД Украины уверены, что Россия «будет вынуждена вернуть» Крым в 2019 году

Москва, 27 декабря. Советник главы МВД Украины Арсена Авакова Илья Кива считает, что Россия «будет вынуждена вернуть» Крым. По его мнению, в 2019 году власти России «будут просить уступки» и принимать решение о «возвращении Крыма» ради того, чтобы восстановить отношения с Киевом.

«Украина сегодня, фактически, находится на грани своего уничтожения», — сказал он в эфире телеканала «Россия 1».

Как отметил Кива, текущий год — «последний год правления преступного режима» президента Украины Петра Порошенко.

Уже сейчас, по словам советника Авакова, России следует начинать «подготовку пакета компромиссов и уступок». Кива выразил уверенность в том, что в 2019 году российские власти «будут вынуждены сесть за стол переговоров» и совместно с Киевом принять следующие решения: остановить войну в Донбассе и вернуть Крым.

Кива отметил, что двум странам необходимо восстанавливать отношения, и все вышесказанное сыграет положительный эффект для этого.

«Любая война заканчивается за столом переговоров, и я к этому очень серьезно отношусь», — добавил советник главы украинского МВД.

Ранее руководитель комитета по межнациональным отношениям крымского парламента Юрий Гемпель заявил, что все документы и положения о принадлежности Крыма украинскому государству были аннулированы еще около пяти лет назад свободным волеизъявлением крымчан на референдуме. В самом Киеве также признали, что нигде в мире не поддерживают Украину по Крыму.

Напомним, в марте 2014 года жители Крыма провели референдум, на котором абсолютное большинство высказалось за выход региона из состава Украины. Новая власть в Киеве после государственного переворота не признала потерю полуострова, объявив его «временно оккупированной территорией Украины». Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что вопрос о статусе Крыма закрыт раз и навсегда.

Участие России в конфликте в Донбассе ограничивается лишь тем, что она выступает в качестве посредника в урегулировании кризиса. Российская сторона регулярно призывает Киев и республики Донбасса — ДНР и ЛНР — к прямому диалогу.