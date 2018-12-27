Ведущий программы «60 минут» осадил журналистку из Украины, пошутившую про «апельсины демократии из бочек»

Москва, 27 декабря. Ведущий программы «60 минут» Евгений Попов в эфире российского ТВ резко осадил украинскую журналистку Янину Соколовскую, которая попыталась пошутить на тему возможной провокации с химическим оружием в Донбассе.

Гости программы обсуждали сообщение разведывательных служб ДНР, которые заметили украинских военных, перевозивших некие синие бочки. Как рассказал представитель военного командования ДНР Эдуард Басурин, у Донецка нет точных сведений о содержимом эти бочек, однако, по его словам, сопровождавшие их люди носили костюмы химической защиты. Кроме того, он напомнил, что ранее ДНР неоднократно заявляла о возможной готовящейся провокации с использованием химического оружия. По словам Басурина, Киев теоретически мог бы обвинить в химатаке Москву, чтобы продлить действие военного положения в стране.

Украинская журналистка Соколовская попыталась пошутить на тему содержимого упомянутых синих бочек.

«В бочках 100% лежат наколотые апельсины, химическое оружие, которым мы используем с 2004 года, распространяя демократию во всем мире», — сказала она.

Однако ее шутка не показалась смешной ведущим и гостям студии.

«А по какому миру вы демократию распространяете, не много ли на себя берете?» — осадил Соколовскую ведущий программы Евгений Попов.

По словам Басурина, за разгрузкой синих бочек наблюдали находившиеся рядом специалисты из США и Великобритании, которых был легко опознать по форме. Он добавил, что силы ДНР никак не могут повлиять на ситуацию, так как Красногоровка, куда были доставлены бочки, находится за линией соприкосновения.