Советник Порошенко заявил о взятии под контроль почти всей «серой зоны» в Донбассе

Киев, 27 декабря. Советник президента Украины Юрий Бирюков заявил, что ВСУ взяли под контроль практически всю «серую зону» в Донбассе.

В эфире телеканала «Прямой» Бирюков сообщил, что на сегодняшний день, по сравнению с маем 2014 года, ВСУ освободили две трети территории Донбасса.

«Практически вся так называемая «серая зона» уже сейчас полностью освобождена и взята под контроль», – заявил помощник президента Украины.

Так называемая «серая зона» разделяет ВСУ и вооруженные силы Донецкой и Луганской народных республик. Границы «серой зоны» были установлены минскими договоренностями. Как сообщают «Известия», введение войск какой-либо стороной в населенные пункты в этой зоне является нарушением международных договоренностей.

Ранее в среду Федеральное агентство новостей сообщало, что, несмотря на объявленное президентом Украины Петром Порошенко окончание действия военного положения, украинские войска, равно как и руководство страны, не оставляют планов по силовому решению донбасского конфликта. В Народной милиции ЛНР сообщили, что командование Объединенных сил продолжает стягивать технику и вооружения к линии соприкосновения войск в Донбассе.

Напомним, в среду на Украине истек срок действия военного положения, которое действовало с 26 ноября 2018 года, сообщала «Газета.ру».