Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Украина
  /  Обновлено: 

Советник Порошенко заявил о взятии под контроль почти всей «серой зоны» в Донбассе

60
0 Оставить комментарий

Советник Порошенко заявил о взятии под контроль почти всей «серой зоны» в Донбассе

Киев, 27 декабря. Советник президента Украины Юрий Бирюков заявил, что ВСУ взяли под контроль практически всю «серую зону» в Донбассе.

В эфире телеканала «Прямой» Бирюков сообщил, что на сегодняшний день, по сравнению с маем 2014 года, ВСУ освободили две трети территории Донбасса.

«Практически вся так называемая «серая зона» уже сейчас полностью освобождена и взята под контроль», – заявил помощник президента Украины.

Так называемая «серая зона» разделяет ВСУ и вооруженные силы Донецкой и Луганской народных республик. Границы «серой зоны» были установлены минскими договоренностями. Как сообщают «Известия», введение войск какой-либо стороной в населенные пункты в этой зоне является нарушением международных договоренностей.

Ранее в среду Федеральное агентство новостей сообщало, что, несмотря на объявленное президентом Украины Петром Порошенко окончание действия военного положения, украинские войска, равно как и руководство страны, не оставляют планов по силовому решению донбасского конфликта. В Народной милиции ЛНР сообщили, что командование Объединенных сил продолжает стягивать технику и вооружения к линии соприкосновения войск в Донбассе.

Напомним, в среду на Украине истек срок действия военного положения, которое действовало с 26 ноября 2018 года, сообщала «Газета.ру»

Автор: Олеся Волкова
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.