В Генштабе Украины рассказали о реакции ВСУ в случае «вторжения России»

Киев, 26 декабря. Начальник Генштаба Украины Виктор Муженко на своей странице в Facebook рассказал о реакции ВСУ в случае «вторжения России».

По его словам, Генштаб Украины сможет развернуть группировки войск после «вторжения со стороны России». Муженко подчеркнул, что в случае такой ситуации ВСУ в короткий срок увеличит боевой состав подразделений за счет оперативного кадрового резерва. По его словам, ВСУ также провели учения бригад территориальной обороны страны.

Муженко заявил, что доложил об этом президенту страны Петру Порошенко, подготовив отчет относительно введения военного положения.

Ранее президент страны Петр Порошенко ввел на территории десяти областей Украины военное положение сроком на 30 дней. Об этом сообщала «Газета.ru».

Российский президент Владимир Путин заявлял, что власти Украины ввели военное положение, чтобы ограничить политическую деятельность в стране. Путин подчеркивал, что его введение «совпало» с приближающимися президентскими выборами в стране.

Как сообщали «Известия», спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин также высказывал мнение, что военное положение на Украине «необходимо Порошенко, чтобы сохранить власть».

«Порошенко просто ставит целью зачистку этих территорий от тех, кто ему оппонирует, чтобы попытаться сохранить власть», — заявлял Володин.

Отметим, что согласно опросу общественного мнения в предвыбороном рейтинге на Украине лидирует экс-премьер Украины Юлия Тимошенко, второе место у шоумена Владимира Зеленского.