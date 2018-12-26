Трамп «под покровом темноты» впервые посетил Ирак 

Вашингтон, 26 декабря. Президент США Дональд Трамп вместе со своей супругой Меланьей нанес необъявленный визит в Ирак. Как сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, глава Белого дома поздравил американских военных с Рождеством.

Как написала в своем микроблоге в Twitter Сандерс, Трамп вместе с супругой отправился в Ирак поздно вечером в Рождество, 25 декабря. Здесь он провел встречу с американскими военными и высшим военным руководством.

Президент США поблагодарил военных «их за службу, успехи и за их жертву, а также пожелать им счастливого Рождества».

Глава пресс-службы также опубликовала фотографию со встречи. Трамп и Меланья снялись в окружении американских солдат.

Телеканал ABC News отмечает, что «поездка Трампа была окутана тайной». Борт номер один приземлился на авиабазе к западу от Багдада «под покровом темноты». Добавим, что за время своего президентства Трамп впервые посещает зону боевых действий. Ранее он неоднократно высказывал намерение отправиться в одну из горячих точек мира, не указывая при этом, о какой стране идет речь.