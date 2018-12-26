«Украина деградировала во всех отраслях»: эксперт оценил поддержку Киевом санкций против РФ

Москва, 26 декабря. Решение Украины поддержать введение новых санкций против России вызвано желание Киева продолжать недружественную политику против РФ, даже если это наносит урон их собственной экономике, считает член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов.

По его словам, идея с введением военного положения ни к чему не привела, как и прозвучавшее ранее в Верховной раде Украины предложение объявить России войну.

«Теперь они переключились на очередные санкции, которые в первую очередь бьют по их собственной экономике, поскольку она во многом ориентирована на взаимодействие с российской промышленностью», ― отметил эксперт.

Морозов сравнил любые новые действия Киева, связанные с введением каких-либо ограничений против России «выстрелом себе в ногу». Эксперт указал, что подобные меры могут укладываться в планы избирательной кампании Петра Порошенко, однако едва ли это поможет действующему президенту Украины переизбраться.

«Но мне кажется, что Порошенко не удастся быть снова избранным, поскольку за период его правления Украина деградировала во всех отраслях своей жизни — в экономике, социальной и внешней политике, стране не удалось нарастить технический потенциал. Так что у него нет шансов», — приводит слова депутата RT.

Напомним, что ранее Совет национальной безопасности и обороны Украины поддержал предложение о введении новых санкций против России.