Выборы на Украине: Порошенко возглавил антирейтинг кандидатов во всех регионах

Киев, 26 декабря. За три месяца до выборов главы государства категорически против отдать свои голоса за действующего президента Украины выступили более 50% украинцев. Таковы результаты исследования социологической группы «Рейтинг».

Согласно результатам опроса, ни за что бы не отдали свой голос за Порошенко 50,3% респондентов. Действующий президент возглавляет антирейтинг во всех регионах. Исключением стала лишь Львовская область, где главным аутсайдером предвыборной гонки стал сопредседатель партии «Оппозиционный блок» Юрий Бойко.

Второе место антирейтинга, согласно данным соцгруппы, занимает лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко. Ни при каких обстоятельствах за нее не готовы отдать свои голоса 26,4% опрошенных. На третьем месте расположился глава «Радикальной партии» Олег Ляшко — 21,4%.

Менее 10% в антирейтинге набрали депутат Верховной рады и экс-лидер националистической группировки «Правый сектор»1 (организация запрещена в РФ) Дмитрий Ярош — 9,8%, а также певец Святослав Вакарчук — 8,4%.

Опрос проводился с 16 ноября по 10 декабря, участие в нем приняли 40 тыс. совершеннолетних жителей всех областей. Согласно результатам опроса, который проводился неделей ранее, антирейтинг также возглавлял Порошенко (более 40%).

Выборы президента Украины назначены на 31 марта 2019 года. Однако в начале декабря Порошенко заявил на встрече со студентами о возможной отмене выборов, причиной чего может стать «открытая вооруженная наземная агрессия России» против Украины.

Как сообщали «Известия», ранее стало известно, что в администрации президента Украины активно обсуждают и юридические основания для отмены выборов в стране. В частности, уже назначенную дату президентских выборов можно попытаться опротестовать через Конституционный суд, такие попытки в прошлом уже были.

Напомним, в среду на Украине истек срок действия военного положения, которое действовало с 26 ноября 2018 года, сообщала «Газета.ру». 30-дневный срок военного положения был введен в 10 областях страны по инициативе Порошенко после инцидента в Керченском проливе.

1 Организация запрещена на территории РФ.