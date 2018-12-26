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Госдума рассмотрит законопроект о ратификации договора между РФ и КНДР

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Госдума рассмотрит законопроект о ратификации договора между РФ и КНДР

Москва, 26 декабря. В Госдуму внесен законопроект по ратификации договора между РФ и КНДР о передаче осужденных.

В пояснительной записке к документу уточняется, что документ предлагает ратифицировать между Россией и Северной Кореей договор о передаче лиц, осужденных к лишению свободы.

Согласно документу, осужденный в одной стране преступник может быть передан другой стране «для отбывания наказания в государстве его гражданства или постоянного места жительства». Принимающая страна обеспечит отбывание его наказания согласно своему законодательству.

Договор определяет условия передачи, требования к формам и содержанию соответствующих запросов и порядок их исполнения.

Автор: Олеся Волкова
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