Батальон ВС США не переживет встречи с двумя российскими ротами ― эксперт

Москва, 26 декабря. Американский батальон не сможет противостоять двум российским ротам, в то же время, одна рота ВС РФ выдержит встречу с батальоном сил США. Об этом заявил член-корреспондент РА РАН, капитан 1 ранга Константин Сивков.

Эксперт прокомментировал заявление министра обороны России Сергея Шойгу о достижении ВС РФ показателя вооруженности современными образцами техники в 61,5%. Как отметил ранее Шойгу, только в 2018 году войсковые части РФ получили более 1500 образцов новейшего вооружения. Подобного показателя не смогла добиться ни одна страна в мире. К 2019 году, отметил министр, «процент современности» должен вырасти до 67%.

По мнению Сивкова, нового оружия в российских войсках все еще недостаточно и поставляется оно преимущественно в части постоянной готовности. Эксперт предложил радикально изменить систему закупок вооружения или сократить численность войск.

В то же время, старое вооружение все еще может проявить себя, так как советская техника по-прежнему соответствует основным современным показателям, считает Сивков. Он напомнил, что танк Т-72Б3 в состоянии на равных бороться с основным американским танком Abrams M1A2. Однако Минобороны России может закупить в год не более 300 машин, в то время, как США – несколько тысяч. Аналогичной он назвал ситуацию с ракетами «Калибр» и танками Т-90: по его словам, единственное, в чем они уступают США – это их количество.

При этом эксперт подчеркнул, что у российских сил крайне высокий боевой дух. По его словам, одна российская рота способна выдержать встречу с американским батальоном, а вот батальон США не переживет встречи с двумя российскими ротами. По показателю боеспособности российские войска превосходят весь блок НАТО, заключил Сивков.