Сотрудники «Метростроя» прекратили забастовку: Беглов держит ситуацию под контролем

Санкт-Петербург, 26 декабря. Петербургские строители метро прекратили забастовку, которую начали из-за невыплаты зарплаты.

В пресс-службе губернатора города подчеркнули, что ситуацию с выплатой зарплаты держит под контролем врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Так, 26 декабря с метростроителями по поручению губернатора встретился вице-губернатор Николай Бондаренко, который предложил строителям временный компромиссный вариант. После этого акция протеста завершилась.

Ранее 30 рабочих «СМУ-11 Метрострой» объявили забастовку на строящейся станции «Театральная» из-за невыплаты зарплаты.