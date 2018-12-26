«Яндекс» выбрал самые странные запросы пользователей

Москва, 26 декабря. Российская компания «Яндекс» опубликовала самые странные запросы пользователей за год. Исследование проводились на основании различных сервисов компании, однако за основу были взяты данные поиска.

Так, в 2018 году множество запросов было связано с животными. Многие пользователи интересовались, как вернуть хорошее расположение домашнего питомца: «как посветить день коту, чтобы ему понравилось», «как вернуть расположение кота», «как развеселить самую грустную собаку». Также пользователи пытались выяснить «зачем человеку кот», а также «как вывести кота из Севастополя в Париж».

Другие пользователи интересовались «как нарисовать самый красивый рисунок на тему ах зимушка зима легко» и фотографиями девушек: «фото девушек Древнего Египта», «девушки с гитарой без трусов», сообщает «Ридус».

Футбольные фанаты часто делали запрос по словам «зинаид зидан» и «нога акинфеева обои».

Отметим, что в «Яндексе» также создали генератор новогодних предсказаний, который основан на популярных запросах. Как сообщает «Царьград», через генератор можно получить следующие запросы: «блаженство для ног», «технология по шишкосушению», «пиксельный Хрущев» и другие.