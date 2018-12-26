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Парламент Израиля проголосовал за самороспуск

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Парламент Израиля проголосовал за самороспуск

Тель-Авив, 26 декабря. Парламент Израиля абсолютным большинством проголосовал за принятие закона о самороспуске. Досрочные выборы назначены на 9 апреля. 

За проголосовали 102 депутата, против — лишь двое. Кнессет 20-го созыва распускается, а выборы Кнессета 21-го созыва состоятся 9 апреля 2019 года. По итогам выборов будет формировано новое правительство и назначен премьер-министр.

Предполагается, что на следующей неделе депутаты уйдут на «предвыборные каникулы». Правительство продолжит работу, пока не будет сформирован новый состав кабмина.

Отметим, на прошлой неделе премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ему удалось сохранить правящую коалицию и предотвратить таким образом досрочные выборы, передавала «Газета.ру».

Автор: Олеся Волкова
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