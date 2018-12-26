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Оставшегося на МКС без подарков российского космонавта поддержали в Сети

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Оставшегося на МКС без подарков российского космонавта поддержали в Сети

Москва, 26 декабря. Российский космонавт Олег Кононенко, находящийся на МКС, единственный остался без новогодних подарков.

По словам специалиста по психологической поддержке космонавтов Института медико-биологических проблем РАН Лилии Шуевой, все новогодние подарки, отправленные на МКС разбились во время крушения ракеты «Союз-ФГ» в октябре.

В беседе с ТАСС она подчеркнула, что были отправлены ягоды, кетчуп, горчица, орехи, а также конфеты.

В Сети поддержали оставшегося без подарков космонавта.

«Передайте ему, что он - самый лучший!», — написал пользователь @mixer_bestcat.

Девушка с ником Totoshashatan пожалела российского космонавта, назвав его «беднягой».

Ранее стало известно, что космонавты встретят Новый год с фотографиями алкоголя и салата оливье. Шампанское недопустимо по техническим условиям станции, поскольку в невесомости оно превращается в газожидкостную смесь, сообщала «Газета.ru».

Автор: Денис Коробейников
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