Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Весь мир

Россия пригласила Иран принять участие в АРМИ-2019

42
0 Оставить комментарий

Россия пригласила Иран принять участие в АРМИ-2019

Москва, 26 декабря. В Иране прошло второе заседание российско-иранской рабочей группы, на которой обсуждалось военно-технической сотрудничество. Российская сторона пригласила Иран принять участие в Армейских международных играх (АРМИ), которые пройдут в 2019 году.

«Российская сторона поблагодарила иранскую сторону за активное участие в Армейских международных играх в 2018 году и проведение конкурса водолазов «Глубина», а также пригласила иранцев принять участие в юбилейных (пятых) играх в 2019 году», ― говорится в сообщении пресс-службы Минобороны РФ.

Напомним, что заседание прошло с 24 по 26 декабря. На нем обсуждались вопросы военно-технического сотрудничества. Как отметили в Минобороны РФ, обе стороны обсудили весь спектр двустороннего российско-иранского военного сотрудничества, включая взаимодействие в военно-морской сфере. Также представители Ирана и России обменялись мнениями  по вопросам региональной и международной безопасности.

Автор: Антон Зарубин
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.