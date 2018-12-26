Россия пригласила Иран принять участие в АРМИ-2019

Москва, 26 декабря. В Иране прошло второе заседание российско-иранской рабочей группы, на которой обсуждалось военно-технической сотрудничество. Российская сторона пригласила Иран принять участие в Армейских международных играх (АРМИ), которые пройдут в 2019 году.

«Российская сторона поблагодарила иранскую сторону за активное участие в Армейских международных играх в 2018 году и проведение конкурса водолазов «Глубина», а также пригласила иранцев принять участие в юбилейных (пятых) играх в 2019 году», ― говорится в сообщении пресс-службы Минобороны РФ.

Напомним, что заседание прошло с 24 по 26 декабря. На нем обсуждались вопросы военно-технического сотрудничества. Как отметили в Минобороны РФ, обе стороны обсудили весь спектр двустороннего российско-иранского военного сотрудничества, включая взаимодействие в военно-морской сфере. Также представители Ирана и России обменялись мнениями по вопросам региональной и международной безопасности.