

Москва, 26 декабря. Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич прокомментировал заявление президент Украины Петр Порошенко о том, что Киев никогда не откажется от использования Керченского пролива для судоходства. По мнению сенатора, таким образом Порошенко пытается «отыграть вынужденное решение об отмене военного положения» в стране.

Ранее украинский президент заявил, что «Украина никогда не откажется от использования своих портов на Азовском море, в том числе и военными кораблями». При этом он подчеркнул, что для этого будут задействованы все политико-дипломатические средства.

Комментируя данное заявление, Клинцевич подчеркнул, что «на деле нет ни каких проблем», поскольку при соблюдении элементарных правил судоходства любое судно, в том числе украинское, может пройти Керченский пролив.

«Впадая в очередной раз в антироссийскую риторику, президент Украины Петр Порошенко в данном случае имеет своей целью отыграть свое вынужденное решение об отмене военного положения. Но политика — не любительские шахматы, в которых, что называется, можно взять ход назад», — считает российский сенатор.

По его мнению, с введением военного положения «Порошенко проиграл — и тактически, и стратегически», а значит ближе к выборам попытается «повторить нечто подобное вновь».

Клинцевич подчеркнул, что для российской стороны ничего «принципиально не изменилось», поскольку пограничники продолжат пресекать любые провокации.

В среду на Украине истек срок действия военного положения, которое действовало с 26 ноября 2018 года, сообщала «Газета.ру». 30-дневный срок военного положения был введен в 10 областях страны по инициативе Порошенко после инцидента в Керченском проливе.

Председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов в комментарии для «Известий» отметил, что, несмотря на завершение действия военного положения, дальнейшие провокации в адрес России не исключены. По мнению депутат, Порошенко «ничего не смог добиться в военном плане».

«Это была сугубо пиар-атака на украинских избирателей в целях поднять свой рейтинг», — уверен депутат.

Напомним, в конце ноября три украинских военных кораблях вторглись в территориальные воды РФ у берегов Крыма, опасно маневрируя и игнорируя предупреждения пограничной службы РФ. На кораблях был обнаружен целый арсенал оружия, а координировали провокацию сотрудники СБУ. В отношении украинских моряков и сотрудников Службы безопасности Украины возбуждены уголовные дела.