Сирия: российские военные раздали продовольствие и медикаменты в Идлибе, Хаме и Дамаске

Дамаск, 26 декабря. Сотрудники российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии провели три гуманитарные акции в провинциях Идлиб, Хама и Дамаск, где были розданы продовольствие и медикаменты. Об этом сообщает руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Сергей Соломатин.

«За прошедшие сутки представителями российского Центра по примирению враждующих сторон проведено три благотворительных акции в населенных пунктах Абу-эд-Духур провинции Идлиб, Скальбия провинции Хама и в лагере беженцев Хирджилла в провинции Дамаск, в ходе которых выданы одна тонна свежего хлеба, 20 кг кондитерских наборов, 300 кг медикаментов, 30 кг детских витаминов, а также книги и канцелярские принадлежности общим весом 45 кг», ― сообщил генерал-лейтенант.

Соломатин также напомнил, что российский Центр продолжает оказывать помощь в восстановлении гражданской инфраструктуры в стране и создании условий для возвращении беженцев. По его словам, на 25 декабря этого года в Сирии были восстановлены 30 920 жилых домов, 714 образовательных учреждений, 122 медицинских, а также отремонтирован 921 километр автодорог.