Цена нефти Brent выросла более чем на пять процентов

Москва, 26 декабря. Нефть марки Brent выросла на 5,5% во время торгов на бирже ICE в Лондоне. Ее стоимость составила 53,56 долларов за баррель.

Напомним, обвал котировок нефти произошел 24 декабря, когда ее стоимость снизилась на 5,9% и составляла 50,49 долларов за баррель.

Ранее, в октябре, стоимость нефти марки Brent достигла максимума с ноября 2014 года. Она составляла 86,7 долларов, однако затем котировки опустились более чем на 30%.