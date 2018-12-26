Сирия: боевики обстреляли населенные пункты в провинциях Алеппо, Латакия и Хама

Дамаск, 26 декабря. Боевики произвели обстрел сирийских провинций Алеппо, Хама и Латакия за прошедшие сутки. Об этом заявили в российском Центре по примирению враждующих сторон.

«В течение суток боевики совершили обстрелы населенных пунктов Сандран и Дахр-Абу-Асад провинции Латакия, Телль-Марак провинции Хама и Кудехи провинции Алеппо», — заявил генерал-лейтенант Сергей Соломатин.

По его словам, нарушения происходят в идлибской зоне деэскалации, несмотря на режим прекращения боевых действий.

Соломатин также подчеркнул, что за сутки были проведены благотворительные акции в провинциях Идлиб, Хама, а также в Дамаске, во время которых была выдана 1 тонна свежего хлеба, медикаменты и канцелярские товары.