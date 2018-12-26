Правительство РФ уточнит порядок оплаты отопления по счетчикам

Москва, 26 декабря. Правительство РФ одобрило законопроект об уточнении порядка расчета платы за отопление в многоквартирном доме, сообщает пресс-служба кабмина.

Плата за отопление рассчитывается на основе объема, который определяется по показаниям приборов учета. При этом значения не разделяются на общедомовых и индивидуальных счетчиках. В кабмине отмечают, что отсутствие разделения значений позволяет в отдельных случаях не учитывать показания индивидуальных приборов учета.

Новый закон предполагает уточнить порядок расчета платы за отопление в многоквартирном доме, чтобы исключить такую правовую неопределенность. Предполагается, что плата за отопление будет рассчитываться согласно правилам «с учетом площади такого помещения и объема тепловой энергии, потребленной в многоквартирном доме, определенного на основании показаний общедомового прибора учета».

Если в многоквартирном доме установлены и индивидуальные, и общедомовые счетчики, размер будет рассчитываться на основе их показаний. При отсутствии общедомового счетчика размер оплаты за отопление будет взиматься по нормативу, установленному в регионе.

Напомним, как сообщала «Газета.ру», Минстрой России разработал проект постановления правительства РФ, согласно которому собственник жилья сможет платить за отопление по показателям индивидуального прибора учета, в начале 2018 года.