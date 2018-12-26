Украина продлила решение о запрете въезда мужчинам из России

Киев, 26 декабря. Запрет на въезд гражданам России мужского пола на Украину был продлен решением СНБО. Об этом сообщает первый заместитель главы МВД Украины Сергей Яровой.

В МВД Украины заявили, что, несмотря на прекращение действия военного положения, Государственная погранслужба продолжит усиленную охрану границы с Россией по требованию СНБО.

«В том числе, решением СНБО продлено действие ограничительных мер Госпогранслужбы относительно въезда в Украину мужчин – граждан России», ― приводит слова Ярового пресс-служба МВД Украины.

Напомним, что в эту среду президент Украины Петр Порошенко объявил о прекращении действия военного положения в десяти регионах страны.