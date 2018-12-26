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В Совфеде объяснили цель создания «списка Браудера»

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В Совфеде объяснили цель создания «списка Браудера»

Москва, 26 декабря. Российский «Список Браудера» будет своеобразной доской позора для политических деятелей, которые распространяют ложь о России. Об этом заявили в Совете Федерации РФ.

«Список Браудера» — это условное название. Это не санкционный список, речь идет о «доске позора», — заявил председатель комиссии Совфеда по защите госсуверинитета РФ Андрей Климов в беседе с РИА Новости.

Он подчеркнул, что решение о том, кто будет заниматься составлением такого списка будет принято на комиссии Совета Федерации в начале 2019 года. Климов заявил, что сенаторы обратятся в МИД России, а также в другие ведомства, чтобы получить от них предложения.

«Первым мне на ум приходит имя [премьер-министра Великобритании] Терезы Мэй» — подчеркнул Климов.

По его словам, в список попадут политики, «ложь которых очевидна и доказана».

Напомним, во вторник глава международного комитета СФ Константин Косачев на предложил создать «список Браудера», в который могли войти политики, распространяющие лживые заявления о России.

Автор: Денис Коробейников
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