Россияне назвали лучшего музыканта 2018 года

Москва, 26 декабря. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал результаты опроса россиян о главных фигурах и событиях 2018 года. Лучшим музыкантом уходящего года россияне выбрали Филиппа Киркорова.

Поп-певец Филипп Киркоров стал безоговорочным лидером рейтинга – за него отдали голоса 10% респондентов. Для Киркорова 2018 года стал творчески насыщенным. Так, клип на песню «Цвет настроения синий» набрал более 52 млн просмотров на YouTube. Скандальная композиция «Ибица» с участием Филиппа Киркорова и Николая Баскова набрала 20 млн просмотров на YouTube.

Второе место в рейтинге популярных музыкантов занял Денис Мацуев с 6% голосов. Замыкает тройку лидеров Николай Басков с 5% голосов. По 3% набрали примадонна российской эстрады Алла Пугачева, лидер группировки Ленинград Сергей Шнуров и скончавшийся в 2017 году оперный певец Дмитрий Хворостовский.

Лучшим актером 2018 года россияне выбрали Сергея Безрукова, исполнившего роль Бориса Годунова в одноименном сериале. За него проголосовали 8% опрошенных. Константин Хабенский, который в этом году дебютировал в роли режиссера с картиной «Собибор», получил 5% голосов. Владимира Машкова выбрали 4% опрошенных.

Согласно данным опроса ВЦИОМ, лучшим фильмом стала картина «Движение вверх» (3%), а лучшим писателем россияне выбрали Дарью Донцову (2%).