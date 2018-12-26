ФСБ нагрянула с обысками на склады компании «Красное и Белое»

Москва, 26 декабря. Федеральная служба безопасности проводит обыски на складах компании «Красное и Белое», которая торгует алкоголем.

Обыски начались в 9.00 26 декабря одновременно на всех складах компании. В них участвуют представители ФСБ, Росалкогольрегулирования, Федеральной налоговой службы, заявили в пресс-службе компании «Красное и Белое» РИА Новости.

Отметим, что в беседе РБК глава компании Сергей Студенников заявил, что не знает, чем могут быть связаны обыски в компании.

Ранее Сергей Студенников пополнил список долларовых миллиардеров по версии журнала Bloomberg. Бизнесмен основал компанию по продаже табака и алкоголя в 2006 году. В настоящий момент в стране насчитывается 6,7 тысяч магазинов сети.