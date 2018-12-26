Стало известно, какой из предновогодних дней будет самым загруженным на вокзалах Москвы

Москва, 26 декабря. Воскресенье, 30 декабря, станет самым загруженным предпраздничным днем на железнодорожных вокзалах Москвы. Это следует из данных ресурса OneTwoTrip. Отмечается, что именно в воскресенье больше всего москвичей и гостей столицы отравятся в поездки из Москвы.

Вторым самым востребованным днем оказалось 29 декабря, этот день для поездки выбрали 22% опрошенных OneTwoTrip. 30 декабря — 25% тех, кто намерен путешествовать на поезде перед Новым годом.

28 декабря из Москвы железнодорожным транспортом уедут 18% респондентов. А вот понедельник, 31 декабря, оказался самым непопулярным днем: на эту дату куплено всего 9% билетов с отправлением из Москвы. Это даже меньше, чем 25, 26 и 27 декабря.

Сообщается также, что услугами Курского вокзала воспользуется 21% клиентов сервиса OneTwoTrip, Ленинградского — 19%. Павелецкий, Ярославский, Белорусский и Киевский вокзалы будут загружены заметно меньше.