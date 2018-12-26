Украинская погранслужба сохранит усиленный контроль границы с Россией

Киев, 26 декабря. Государственная погранслужба Украины получила рекомендацию от СНБО продолжать нести усиленную охрану границы с Россией. Об этом заявил секретарь СНБО Александр Турчинов.

По словам Турчинова, погранслужба Украины получила рекомендацию «продолжать усиленный контроль» российских граждан, пересекающих украинскую границу. Секретарь СНБО добавил, что, по его мнению, ситуация остается достаточно «сложной и опасной».

Напомним, что 26 ноября в десяти регионах Украины было введено военное положение. Данное решение было принято Киевом после провокации украинских кораблей в Керченском проливе днем ранее. Как сообщает Государственная погранслужба Украины, за время действия военного положения на Украину не были пропущены 1650 граждан России.