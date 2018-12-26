Силуанов не видит оснований для резких колебаний курса рубля в 2019 году

Москва, 26 декабря. Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что не видит оснований для резких колебаний курса рубля в 2019 году. Об этом министр сообщил в эфире телеканала «Россия-1».

По словам Силуанова, в текущем году на курс рубля оказывали значительное влияние выход иностранных инвесторов из российских бумаг и отток капитала.

«В следующем году, надеюсь, что таких оттоков в таких объемах не будет происходить. Поэтому базовых оснований говорить о нестабильности национальной валюты нет», — заявил глава Минфина РФ.

Ранее Центробанк РФ опубликовал «Обзор рисков финансовых рынков», согласно которому волатильность обменного курса рубля вернулась к стабильным показателям, которые наблюдались до августа текущего года. В августе на курс рубля повлияли введенные санкции США из-за «дела Скрипалей».