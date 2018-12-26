СБУ закрыла въезд на Украину рэперу Элджею

Киев, 26 декабря. Российскому рэперу Алексею Узенюку, который более известен под сценическим псевдонимом Элджей, запретили въезд на территорию Украины. Об этом в среду сообщила украинская телевизионная служба новостей.

Решение было принято Службой безопасности Украины, которую об этом попросил депутат Рады Владимир Парасюк. Отмечается, что решение было принято еще в конце ноября. Так СБУ «защищает безопасность страны», говорится в тексте распоряжения, на которое ссылается ТСН.

«Было принято решение о запрете въезда на территорию Украины Узенюку Алексею Константиновичу сроком на 3 год», — отмечается в документе.

Напомним, в марте на территорию Украины без объяснения причины не пустили российского рэпера Антоху МС. Отметим, СБУ регулярно вносит российских артистов в список лиц, «угрожающих безопасности страны». Рэп-исполнителей, впрочем, ограничения ранее касались редко.