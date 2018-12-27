Сирия итоги за сутки на 27 декабря 06.00: курды отнимают дома мирных жителей Хасаки, при взрыве в Алеппо пострадал гражданский

Сирия, 27 декабря. Курды принудительно выселяют мирных жителей Хасаки из их домов, при взрыве в Алеппо пострадал гражданский, «Тахрир аш-Шам» арестовала боевика «Нур ад-Дин аз-Зенки» в Идлибе. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: вели обстрел позиций радикалов в Идлибе и Хаме.

«Исламское государство»1: атаковало позиции SDF в Дейр-эз-Зоре.

«Тахрир аш-Шам»: арестовала боевика «Нур ад-Дин аз-Зенки» в Идлибе.

«Сирийская свободная армия» (ССА): ведет обстрел позиций YPG в Алеппо.

Курды: обыскали дома мирных жителей Манбиджа, арестовали несколько гражданских в Дейр-эз-Зоре.

Провинция Алеппо

В населенном пункте Джандарис недалеко от Африна взорвался заминированный автомобиль, сообщал местный источник на своей странице в Twitter (@SyrianCoalition). В результате инцидента тяжелые ранения получил мирный житель поселения.

Протурецкая «Сирийская свободная армия» (ССА) в течение суток вела обстрел позиций курдских Отрядов народной самообороны (YPG) на территории города Манбидж, передавал военный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@freehrakgroup). Также перестрелки между подконтрольной Анкаре вооруженной группировкой и курдами отмечались недалеко от поселения Азаз на севере провинции Алеппо. Об этом сообщал Twitter-канал (@MarianoGiustino).

Местный источник передавал в Twitter (@alreahalsaknh), что боевики Демократических сил Сирии (SDF) проводили обыски в домах мирных жителей Манбиджа, разыскивая бойцов курдских отрядов, сбежавших после начала перестрелок с протурецкими вооруженными формированиями. Автор публикации отмечал, что дезертиры ранее были принудительно зачислены в ряды «демократических сил».

В район Манбиджа продолжали стягиваться подкрепления Сирийской арабской армии (САА), писал военный Twitter-канал (@IvanSidorenko1). Ранее члены курдского ополчения заявляли о своей готовности передать управление городом сирийскому правительству, однако пока никаких официальных соглашений принято не было.

Провинция Дейр-эз-Зор

В окрестностях города Хаджин на востоке провинции Дейр-эз-Зор продолжилось противостояние между Демократическими силами Сирии (SDF) и бандами «Исламского государства», передавал военный источник на своей странице в социальной сети Twitter (@islamicworldupd). Курды заявляли, что им удалось уничтожить несколько радикальных исламистов. Об этом писало информагентство ANF News. Военный Twitter-канал (@smmsyria) передавал, что террористы ИГ1 открыли огонь по правительственным силам недалеко от Абу Кемаля. Напомним, в связи с нерешительными действиями «демократических сил» ИГ имеет возможность атаковать позиции сирийской армии.

Местный источник передавал в Twitter (@smmsyria), что неизвестные открыли огонь по бойцам курдских военизированных отрядов в населенном пункте Зибан. Данных о потерях в рядах «демократических сил» не поступало. В конце дня члены SDF арестовали в поселении несколько гражданских, обвинив их в нападении.

Провинция Идлиб

Недалеко от административного центра провинции Идлиб радикальные исламисты коалиции «Тахрир аш-Шам» арестовали члена вооруженного формирования «Нур ад-Дин аз-Зенки», передавал в начале дня местный источник на своей странице в социальной сети Twitter (@Step_Agency). По сведениям автора публикации, захваченный боевик вступил в спор с одним из командиров подконтрольного «Джебхат ан-Нусре»1 альянса, что стало причиной задержания.

В южной части региона продолжались перестрелки между Сирийской арабской армией (САА) и незаконными вооруженными формированиями, писал военный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@Step_Agency). Кроме того, Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) сообщал о столкновениях между радикальными исламистами и правительственными войсками САР на востоке региона.

Напомним, джихадисты нарушают режим прекращения огня, установленный на линии соприкосновения сил с САА, вынуждая бойцов войск Башара Асада вести ответные обстрелы.

Провинция Ракка

Военный источник передавал в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@TeriKhamushiKiQ ), что подкрепления ВС Турции продолжают стягиваться в район границы с городом Тель Абъяд. Позже в поселении прогремело несколько взрывов. Сообщений о пострадавших или разрушений не поступало, писал Twitter-канал (@smmsyria).

Военный Twitter-канал (@smmsyria) сообщал, что Демократические силы Сирии (SDF) перенесли свои штабы из Манбиджа в город Айн Исса на севере Ракки.

Жители административного центра провинции самостоятельно очищают стоки в городе, писал местный Twitter-канал (@FMTCSO). Также сообщалось, что гражданские восстанавливают инфраструктуру и пытаются сделать поселение менее опасным для жизни. Напомним, работы по реконструкции Ракки находятся в зоне ответственности Демократических сил Сирии (SDF) и их западных партнеров. По данным местных активистов, спустя более, чем год после освобождения населенного пункта от ИГИЛ1, он все еще остается одним из наиболее опасных территорий Сирии.

Провинция Хама

Радикальные исламисты продолжили дестабилизировать ситуацию на севере провинции Хама. В информационном бюллетене Минобороны РФ сообщалось, что за сутки боевики семь раз нарушили установленный в регионе режим прекращения огня.

Военный источник передавал на своей странице в социальной сети Twitter (@NorsForStudies), что в ответ на провокации джихадистов Сирийская арабская армия (САА) открыла огонь по позициям незаконных вооруженных формирований в окрестностях Аль-Латамины.

Также перестрелки между войсками Башара Асада и боевиками отмечались в районе Мурека. Об этом писал Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR).

Провинция Хасака

Военный источник писал в социальной сети Twitter (@smmsyria), что 10 автомобилей армии США двигались в направлении населенного пункта Рас аль-Айн на севере провинции Хасака.

Одновременно с этим местный Twitter-канал (@SyriaNewsNetwrk) сообщал, что на территории Рас аль-Айна отмечались столкновения между радикалами курдских отрядов ополчения и местными жителями. Гражданские препятствовали организации в их домах штабов Демократических сил Сирии (SDF). Боевики SDF применили к протестующим силу.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)