МВД предложило внести изменения в последнюю страницу паспорта РФ

Москва, 26 декабря. МВД России предложило внести изменения в паспорт гражданина России. Это следует из документа, размещенного ведомством на портале проектов нормативных правовых актов.

Министерство внутренних дел предложило разместить в паспорте информацию о сроках замены документа по достижению 20 и 45 лет. По мнению ведомства, на последней странице можно было указать, что паспорт должен быть заменен за тридцать дней до 20-го и 45-го дня рождения.

Кроме того, предложенный законопроект определяет в каком случае паспорт признается недействительным: например, в случае указания недостоверных сведений или оформления паспорта по поддельным документам. Также если законопроект будет принят, с последней страницы паспорта уберут напоминания о возможности добавить в документ группу крови и ее резус-фактор, пишет «360».