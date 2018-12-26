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Украина

СНБО Украины утвердил трехлетний военный бюджет

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СНБО Украины утвердил трехлетний военный бюджет

Киев, 26 декабря. Основные показатели гособоронзаказа Украины на 2019-2021 год утвердили на заседании Совета национальной безопасности страны (СНБО) в среду, 26 декабря.

По словам секретаря СНБО Александра Турчинова, Украина перешла на трехлетнюю систему гособоронзаказа. Он подчеркнул, что переход позволил исполнителям и госзаказчикам четко планировать свою работу.

Секретарь СНБО заявил, что в 2019 году финансирование обороны страны достигло 7,5 млрд долларов, что составляет 5,37% ВВП страны. Турчинов также подчеркнул, что в 2018 году ВСУ получили 450 тысяч ракет и боеприпасов и около 3 тысяч образцов военной техники, а также специальных изделий.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что Вооруженные силы Украины получат французские вертолеты Airbus.

Напомним, в сентябре американские власти передали Украине два списанных 30-летних катера «Айленд». На церемонии присутствовал президент страны Петр Порошенко.

Автор: Денис Коробейников
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