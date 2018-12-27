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«Чувство юмора русских умопомрачительно»: британцы в Сети оценили календарь Минобороны РФ

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«Чувство юмора русских умопомрачительно»: британцы в Сети оценили календарь Минобороны РФ

Лондон, 26 декабря. Календарь министерства обороны Российской Федерации на 2019 год таблоиды Великобритании назвали «леденящим душу». При этом британские пользователи Интернета высоко оценили чувство юмора российских военных.

Накануне Минобороны РФ представило календарь на 2019 год. Он включает двенадцать страниц, на каждой из которых имеется фото военнослужащих РФ или какого-либо оружия. Каждое фото сопровождается смешной подписью. Например, на одной из страниц имеется фотография, на которой изображена межконтинентальная ракета «Тополь-М». Данное фото имеет следующую подпись: «Доставка грузов в любую точку мира».

«Чувство юмора русских умопомрачительно»: британцы в Сети оценили календарь Минобороны РФ

Календарь российского военного ведомства не остался без внимания со стороны британских СМИ. Так, таблоид Daily Mail охарактеризовал его как своеобразный «привет» Западу от президента России Владимира Путина, который был издан специально к католическому рождеству. Daily Mail также назвал календарь «леденящим душу».

В Сети британцы оценили календарь Минобороны РФ. Они не поддержали реакцию издания. Под материалом читатели DM оставили множество комментариев. Многие британцы недоумевают в связи с реакцией журналистов, часть пользователей высоко оценили шутки Минобороны России.

«Армейский календарь демонстрирует силу – ого, как радикально! Почему бы им не показать милую и пушистую армию? Неужели они не забыли, для чего нужна армия?» — иронизирует mikevienna.

«Чувство юмора русских умопомрачительно»: британцы в Сети оценили календарь Минобороны РФ

«Чувство юмора русских действительно умопомрачительно», — признается пользователь Gellis.

«Чувство юмора русских умопомрачительно»: британцы в Сети оценили календарь Минобороны РФ

«Какой ужас, солдаты с оружием. Кто бы мог подумать?» — добавляет king carlton. 

«Чувство юмора русских умопомрачительно»: британцы в Сети оценили календарь Минобороны РФ

Напомним, ранее Федеральное агентство новостей попросило официального представителя министерства иностранных дел России Марию Захарову прокомментировать реакцию британского издания Daily Mail на календарь Минобороны РФ на 2019 год. По ее словам, произошедшее во все красе демонстрирует информационную кампанию, которая развернута против России на Западе.

Автор: Тимур Румянцев
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