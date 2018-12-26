Сирия новости 26 декабря 22.30: курды арестовали несколько гражданских в Дейр-эз-Зоре, в Ракке прогремели взрывы

Сирия, 26 декабря. Курды арестовали несколько мирных жителей Дейр-эз-Зора, в Ракке прогремели взрывы, США планируют возвести две базы в иракской провинции Анбар. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

«Исламское государство»1: ведет обстрел позиций САА в Дейр-эз-Зоре.

Курды: арестовали несколько гражданских в Дейр-эз-Зоре, перенесли штабы из Манбиджа в Айн Иссу, отнимают дома у жителей Рас аль-Айна.

Провинция Дейр-эз-Зор

Боевики Демократических сил Сирии (SDF) арестовали несколько жителей населенного пункта Зибан на востоке провинции Дейр-эз-Зор, передает местный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@smmsyria). Ранее сообщалось, что неизвестные открыли огонь по позициям курдов в данном поселении. Члены SDF обвиняют в нападении местное население.

Военный Twitter-канал (@smmsyria) пишет, что террористы «Исламского государства», скрывающиеся на захваченных SDF территориях региона, открыли огонь по правительственным силам недалеко от Абу Кемаля. Напомним, в связи с нерешительными действиями «демократических сил» ИГ1 имеет возможность атаковать позиции сирийской армии.

Провинция Ракка

Местный источник в провинции Ракка передает на своей странице в социальной сети Twitter (@smmsyria), что в населенном пункте Тель Абъяд прогремело несколько взрывов. Причины инцидентов неизвестны. Данных о пострадавших или разрушениях также не поступало. Ранее над поселением были зафиксированы разведывательные полеты ВВС Турции. Кроме того, к границе государств прибыли подкрепления турецкой армии.

Военный Twitter-канал (@smmsyria) сообщает, что Демократические силы Сирии (SDF) перенесли свои штабы из Манбиджа в город Айн Исса на севере Ракки.

Провинция Хасака

Военный источник пишет в социальной сети Twitter (@smmsyria), что 10 автомобилей армии США движутся в направлении населенного пункта Рас аль-Айн на севере провинции Хасака.

Местный Twitter-канал (@SyriaNewsNetwrk) сообщает, что на территории Рас аль-Айна отмечаются столкновения между радикалами курдских отрядов ополчения и местными жителями. Гражданские препятствуют организации в их домах штабов Демократических сил Сирии (SDF). Боевики SDF применяют к протестующим силу.

Ирак

На западе провинции Анбар вспыхнул вооруженный конфликт между членами местных племен, пишет информационное агентство Iraqi News. В результате перестрелки был убит гражданский, еще два человека получили ранения.

Военный источник передает в своем микроблоге в Twitter (@smmsyria), что в Анбаре появятся две новые базы армии США. Возведение военных объектов планируется в непосредственной близости от сирийской границы. Напомним, несколько дней назад Соединенные Штаты заявили о выводе войск из САР.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)